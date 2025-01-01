Спектакль Марина Цветаева. Большой вечер поэзии

Литературное путешествие с Антоном Тарасовым

«Я не люблю жизни как таковой», - писала великая поэтесса XX века Марина Цветаева. - «Для меня она начинает значить, т.е. обретать смысл и вес, - только преображенная, т.е. в искусстве». Эти слова позволяют глубже понять жизнь, творчество и судьбу Цветаевой.

Антон Тарасов, художественный руководитель театра «Неолира», приглашает зрителей в уникальное литературное путешествие. Его чуткая натура, умудрённость и эрудированность, соединённые с искренним сочувствием, позволят раскрыть перед зрителями чарующую глубину стихотворений русских классиков.

Антон Тарасов: Музыка и литература

Психологическое образование Антона не определило его жизненный путь. Он стал композитором и автором сотни известных хитов, его музыка регулярно звучит в Мариинском театре. Тарасов нашёл себя в литературе, подарив миру роман «Пару штрихов тому назад», трёхтомник «Карельская сага» и другие книги, получившие восторженные отзывы критиков и читателей.

Кроме того, он основал театр «Неолира» и стал продюсером ежегодного фестиваля «Белая ночь поэзии».

Театр «Неолира»

Лирико-драматический театр «Неолира» был основан в 2019 году и за это время представил более ста мероприятий: поэтические вечера, конкурсы, открытые микрофоны, вечера памяти, спектакли, сольные концерты, стендапы и квартирники. Каждый проект театра дарит зрителям уникальные эмоции, которые не сможет подарить никто другой.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего литературного опыта и погрузиться в мир поэзии вместе с Антоном Тарасовым и театром «Неолира»!