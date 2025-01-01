Марина Чикинёва и Джазовый квартет

Вечер хитов Майкла Джексона с Мариной Чикинёвой

Без преувеличения, этот артист не нуждается в представлении. Вклад Майкла Джексона в мировую музыкальную культуру сложно переоценить. Его харизма, мощная энергетика и уникальный талант никого не оставляют равнодушным.

Уникальный вечер

В этот вечер у зрителей будет возможность насладиться хитами Джексона в исполнении талантливой Марины Чикинёвой. Она выступит в сопровождении Московского джаз-соул квартета, что обещает создать незабываемую атмосферу.

Музыкальные жанры

В программе вечера звучат композиции из различных жанров: поп, рок, соул, R&B, фанк, диско, данс-поп и EDM, а также нью-джек-свинг. Это настоящий подарок для поклонников разнообразной музыки!

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Вечер, посвященный Майклу Джексону, будет наполнен энергией и эмоциями, которые вы не забудете. Билеты уже в продаже!