Марина Цхай. Домашний концерт
Марина Цхай. Домашний концерт

12+
О концерте

Творческий вечер Марины Цхай в Доме Кочневой

Приглашаем вас на уникальный творческий вечер заслуженной артистки России Марины Цхай. Этот удивительный спектакль дарит зрителям возможность насладиться искусством одной из самых ярких и талантливых актрис современности.

Продолжительность

Спектакль продлится 1 час 30 минут. Это идеальное время, чтобы погрузиться в атмосферу театра и насладиться выступлением Марины в полной мере.

Это стоит увидеть

Марина Цхай — известная не только на российской сцене, но и за её пределами. Она обладательница множества театральных наград и признания критиков. В своем творческом вечере актриса соединяет различные жанры, предлагая зрителям как лирические, так и драматические моменты.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события. Творческий вечер Марины Цхай — это не просто спектакль, это целый мир эмоций и впечатлений, который оставит след в вашем сердце!

Декабрь
30 декабря вторник
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 1500 ₽

