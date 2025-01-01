Меню
Марина Цхай. Дарю откровенье
Киноафиша Марина Цхай. Дарю откровенье

Марина Цхай. Дарю откровенье

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Марина Цхай: дарю откровенье

Приглашаем вас на уникальный концерт живой музыки, который пройдет в Санкт-Петербурге. Этот вечер, насыщенный звуками и эмоциями, обещает стать настоящим откровением для всех любителей музыки.

Об исполнителе

Марина Цхай — талантливая артистка, известная своим необычным подходом к интерпретации музыкальных произведений. Её выступления завораживают и оставляют глубокий след в сердцах слушателей.

Что ожидать от концерта

В программе концерта представлены как оригинальные композиции, так и известные мелодии в авторской обработке Марины. Погружение в атмосферу её музыки подарит зрителям не только эстетическое удовольствие, но и возможность глубже понять эмоции, заложенные в каждом произведении.

Неповторимая атмосфера

Концерт в Колизее — это не только музыка, но и уникальная возможность насладиться архитектурным великолепием театра, пропитанного историей. Зрители смогут не только услышать, но и увидеть, почувствовать дух искусства в его самой чистой форме.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера! Приходите и откройте для себя новое звучание, которое подарит вам Марина Цхай.

Купить билет на концерт Марина Цхай. Дарю откровенье

Октябрь
14 октября вторник
19:00
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
от 1100 ₽

