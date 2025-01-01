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Марина Бриз
Билеты от 2500₽
Киноафиша Марина Бриз

Марина Бриз

18+
Возраст 18+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Тёплый вечер с Мариной Бриз в Мумий Тролль Баре

19 сентября в Мумий Тролль Баре состоится долгожданный концерт Марины Бриз — двукратного лауреата премии «Золотой граммофон», ведущей телеканала МУЗ ТВ и обладательницы награды телеканала RU.TV. Это уникальная возможность насладиться живым исполнением известных хитов, таких как «Хочу на ручки», «Ты хороший, я плохая» и «Поездами, самолётами».

О концерте

Концерты Марины Бриз — это не просто музыкальные выступления, а настоящие встречи с близкими, наполненные теплом и светом. Каждый слушатель почувствует атмосферу дружеского общения и искренности. Ожидайте живой звук и исполнение песен, которые затрагивают самые важные темы жизни.

Программа вечера

На концерте вы сможете услышать не только новые композиции, но и полюбившиеся хиты, которые уже стали классикой. Будет тепло. Будет живо. Будет по-настоящему.

Начало и место

Сбор гостей начнётся в 20:00. Не упустите шанс провести этот вечер в компании музыки и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 2500 ₽

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