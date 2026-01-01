Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Marimba Plus
Киноафиша Marimba Plus

Marimba Plus

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Музыка света от Marimba Plus 

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится выступление российской группы Marimba Plus, известной своим уникальным стилем в жанре world music. Главное место в звучании ансамбля занимает маримба, чей мягкий и волшебный тембр создает особую атмосферу. В состав группы входят также флейта, кларнет, труба, саксофон, гитара, бас-гитара, барабаны и вокал.

Лидер коллектива Лев Слепнер, лауреат премии «Триумф», написал всю музыку для новой концертной программы под названием «Dance of Light». Это событие обещает подарить слушателям гармонию и спокойствие, которые так важны в нашем мире.

Уникальный музыкальный опыт

Концерт Marimba Plus обещает быть не только приятным, но и запоминающимся. Звуки маримбы и других инструментов создадут гармоничное единство, которое перенесет зрителей в мир, наполненный светом и любовью. Музыка станет языком, выражающим чувства к жизни, природе и окружающему миру.

История и достижения группа

Marimba Plus — уникальная группа с неповторимым стилем и двадцатишестилетней историей. Лев Слепнер, создатель всех музыкальных произведений ансамбля, на протяжении многих лет удивляет аудиторию целым рядом музыкальных экспериментов.

Группа активно участвует в различных музыкальных фестивалях, включая «Музыка на крыше» и ChessJazz, что подтверждает их высокую квалификацию и востребованность на российской музыкальной сцене.

Программа концерта

В новой программе «Dance of Light» зрители смогут насладиться концертами, наполненными органической, природной музыкой.

Купить билет на концерт Marimba Plus

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
22 апреля среда
18:30
Филармония им. Тукая Казань, Павлюхина, 73
от 800 ₽

В ближайшие дни

ChipaChip
18+
Хип-хоп
ChipaChip
21 апреля в 19:00 Reborn
от 2000 ₽
Джаз-трио Петера Сарика
6+
Джаз
Джаз-трио Петера Сарика
20 марта в 18:30 Филармония им. Тукая
от 800 ₽
Опытные комики
18+
Юмор
Опытные комики
29 марта в 21:00 Comedy Crew
от 600 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше