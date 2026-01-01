Музыка света от Marimba Plus

В Филармонии имени Габдуллы Тукая состоится выступление российской группы Marimba Plus, известной своим уникальным стилем в жанре world music. Главное место в звучании ансамбля занимает маримба, чей мягкий и волшебный тембр создает особую атмосферу. В состав группы входят также флейта, кларнет, труба, саксофон, гитара, бас-гитара, барабаны и вокал.

Лидер коллектива Лев Слепнер, лауреат премии «Триумф», написал всю музыку для новой концертной программы под названием «Dance of Light». Это событие обещает подарить слушателям гармонию и спокойствие, которые так важны в нашем мире.

Уникальный музыкальный опыт

Концерт Marimba Plus обещает быть не только приятным, но и запоминающимся. Звуки маримбы и других инструментов создадут гармоничное единство, которое перенесет зрителей в мир, наполненный светом и любовью. Музыка станет языком, выражающим чувства к жизни, природе и окружающему миру.

История и достижения группа

Marimba Plus — уникальная группа с неповторимым стилем и двадцатишестилетней историей. Лев Слепнер, создатель всех музыкальных произведений ансамбля, на протяжении многих лет удивляет аудиторию целым рядом музыкальных экспериментов.

Группа активно участвует в различных музыкальных фестивалях, включая «Музыка на крыше» и ChessJazz, что подтверждает их высокую квалификацию и востребованность на российской музыкальной сцене.

Программа концерта

В новой программе «Dance of Light» зрители смогут насладиться концертами, наполненными органической, природной музыкой.