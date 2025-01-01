Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Marimba Plus
Билеты от 1000₽
Киноафиша Marimba Plus

Marimba Plus

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Концерт группы Marimba Plus

Приглашаем вас на уникальный концерт группы с 25-летней историей и неповторимым стилем – Marimba Plus. Эта программа включает в себя как полюбившиеся зрителям композиции, так и новые работы проекта.

Уникальный стиль и звучание

Стилистику композиций Marimba Plus можно охарактеризовать как organic music. Это удивительное соединение академической традиции, фолка, джаза и электроники. Мягкий и волшебный тембр маримбы создает особую атмосферу звучания, а в составе ансамбля присутствуют флейта, кларнет, саксофон, бас-гитара и барабаны.

Достижения и признание

За свою 25-летнюю карьеру Marimba Plus зарекомендовала себя как явление на российской музыкальной сцене. Коллектив объехал всю страну и несколько континентов, сохранив при этом неизменный основной состав. Группа создала множество крупных проектов, получивших высокую оценку публики, и активно участвует в записи рейтинговых телешоу, а также выступает на ведущих фестивалях страны.

Основатель и участники

Основатель коллектива, композитор и маримбафонист Лев Слепнер, написал музыку ко всем семи альбомам Marimba Plus. Его талант и мастерство подтверждены многочисленными наградами, такими как «Триумф», CINANIMA и Kroq-anime, а также признанием слушателей по всему миру.

В составе ансамбля на сцену выходят:

  • Лев Слепнер – основатель проекта, композитор, маримба и перкуссия
  • Илья Дворецкий – сооснователь проекта, флейта
  • Сергей Нанкин – кларнет, бассетгорн
  • Леся Митько – клавишные
  • Иван Акатов – труба
  • Константин Макеев – бас-гитара
  • Леонид Попов – барабаны

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, погрузившись в завораживающий мир Marimba Plus!

Купить билет на концерт Marimba Plus

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 2000 ₽
18 января воскресенье
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

В ближайшие дни

StandUp Msk Best
18+
Юмор
StandUp Msk Best
7 января в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Высоцкий. Высота.
16+
Живая музыка
Высоцкий. Высота.
28 декабря в 20:00 Live Арена
от 1000 ₽
BeJazz Jam
6+
Джаз
BeJazz Jam
29 января в 20:00 Пространство Gamma More
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше