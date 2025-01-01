Концерт группы Marimba Plus

Приглашаем вас на уникальный концерт группы с 25-летней историей и неповторимым стилем – Marimba Plus. Эта программа включает в себя как полюбившиеся зрителям композиции, так и новые работы проекта.

Уникальный стиль и звучание

Стилистику композиций Marimba Plus можно охарактеризовать как organic music. Это удивительное соединение академической традиции, фолка, джаза и электроники. Мягкий и волшебный тембр маримбы создает особую атмосферу звучания, а в составе ансамбля присутствуют флейта, кларнет, саксофон, бас-гитара и барабаны.

Достижения и признание

За свою 25-летнюю карьеру Marimba Plus зарекомендовала себя как явление на российской музыкальной сцене. Коллектив объехал всю страну и несколько континентов, сохранив при этом неизменный основной состав. Группа создала множество крупных проектов, получивших высокую оценку публики, и активно участвует в записи рейтинговых телешоу, а также выступает на ведущих фестивалях страны.

Основатель и участники

Основатель коллектива, композитор и маримбафонист Лев Слепнер, написал музыку ко всем семи альбомам Marimba Plus. Его талант и мастерство подтверждены многочисленными наградами, такими как «Триумф», CINANIMA и Kroq-anime, а также признанием слушателей по всему миру.

В составе ансамбля на сцену выходят:

Лев Слепнер – основатель проекта, композитор, маримба и перкуссия

Илья Дворецкий – сооснователь проекта, флейта

Сергей Нанкин – кларнет, бассетгорн

Леся Митько – клавишные

Иван Акатов – труба

Константин Макеев – бас-гитара

Леонид Попов – барабаны

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, погрузившись в завораживающий мир Marimba Plus!