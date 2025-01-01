Marimba Plus. Cinemania

Музыка и кинематограф в программе Cinemania от группы Marimba Plus

Группа Marimba Plus, художественный руководитель Лев Слепнер, приглашает вас стать частью уникального музыкального путешествия. В состав коллектива входят:

Лев Слепнер — композитор, маримба, перкуссия, клавиши

— композитор, маримба, перкуссия, клавиши Фотинья Фо — вокал

— вокал Илья Дворецкий — флейта

— флейта Сергей Нанкин — кларнет, бассетгорн

— кларнет, бассетгорн Иван Акатов — труба, флюгельгорн

— труба, флюгельгорн Влад Савенков — гитара

— гитара Константин Макеев — бас-гитара

— бас-гитара Евгений Ярын — бас-гитара

— бас-гитара Леонид Попов — барабаны

Погружение в мир эмоций

Программа Cinemania погружает слушателей в мир визуальных образов и эмоций, где музыка встречается с кинематографическим опытом. Концепция основана на способности музыки вызывать яркие картинки и визуализировать чувства. Каждая композиция — это отдельное путешествие в мир образов и событий.

Яркие знаковые моменты

В программе также будет представлена джазовая версия саундтрека Лало Шифрина к фильму «Миссия невыполнима». Композиция Waltz Queen, ставшая ярким примером авторской музыки, включена в новый альбом и уже использовалась в документальном фильме о мастерах холодного оружия и мечах, выковываемых из булатной стали.

Звучание программы

В программе возможны изменения, но ожидаются следующие произведения:

Dance of Light

Orion

Jerusalem

Molecular Soul

Посвящение Баху

Waltz Queen

Storm

Eastern Market

Samsara

Aldebaran

R2D2

New Heart

We Wish You a Merry Christmas

Mission Impossible

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным спектаклем, который объединяет в себе атмосферу театра и кинематографа!