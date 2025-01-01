Меню
Marimba Plus. Cinemania
Билеты от 600₽
Киноафиша Marimba Plus. Cinemania

Marimba Plus. Cinemania

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыка и кинематограф в программе Cinemania от группы Marimba Plus

Группа Marimba Plus, художественный руководитель Лев Слепнер, приглашает вас стать частью уникального музыкального путешествия. В состав коллектива входят:

  • Лев Слепнер — композитор, маримба, перкуссия, клавиши
  • Фотинья Фо — вокал
  • Илья Дворецкий — флейта
  • Сергей Нанкин — кларнет, бассетгорн
  • Иван Акатов — труба, флюгельгорн
  • Влад Савенков — гитара
  • Константин Макеев — бас-гитара
  • Евгений Ярын — бас-гитара
  • Леонид Попов — барабаны

Погружение в мир эмоций

Программа Cinemania погружает слушателей в мир визуальных образов и эмоций, где музыка встречается с кинематографическим опытом. Концепция основана на способности музыки вызывать яркие картинки и визуализировать чувства. Каждая композиция — это отдельное путешествие в мир образов и событий.

Яркие знаковые моменты

В программе также будет представлена джазовая версия саундтрека Лало Шифрина к фильму «Миссия невыполнима». Композиция Waltz Queen, ставшая ярким примером авторской музыки, включена в новый альбом и уже использовалась в документальном фильме о мастерах холодного оружия и мечах, выковываемых из булатной стали.

Звучание программы

В программе возможны изменения, но ожидаются следующие произведения:

  • Dance of Light
  • Orion
  • Jerusalem
  • Molecular Soul
  • Посвящение Баху
  • Waltz Queen
  • Storm
  • Eastern Market
  • Samsara
  • Aldebaran
  • R2D2
  • New Heart
  • We Wish You a Merry Christmas
  • Mission Impossible

Не упустите возможность насладиться этим музыкальным спектаклем, который объединяет в себе атмосферу театра и кинематографа!

Купить билет на концерт Marimba Plus. Cinemania

Помощь с билетами
Декабрь
26 декабря пятница
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 600 ₽

