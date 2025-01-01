Marimba Plus. Cinemania

Группа Marimba Plus, художественный руководитель Лев Слепнер, приглашает вас стать частью уникального музыкального путешествия. В состав коллектива входят:
Программа Cinemania погружает слушателей в мир визуальных образов и эмоций, где музыка встречается с кинематографическим опытом. Концепция основана на способности музыки вызывать яркие картинки и визуализировать чувства. Каждая композиция — это отдельное путешествие в мир образов и событий.
В программе также будет представлена джазовая версия саундтрека Лало Шифрина к фильму «Миссия невыполнима». Композиция Waltz Queen, ставшая ярким примером авторской музыки, включена в новый альбом и уже использовалась в документальном фильме о мастерах холодного оружия и мечах, выковываемых из булатной стали.
В программе возможны изменения, но ожидаются следующие произведения:
Не упустите возможность насладиться этим музыкальным спектаклем, который объединяет в себе атмосферу театра и кинематографа!