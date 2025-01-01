Меню
Мариинский Брасс
Киноафиша Мариинский Брасс

Мариинский Брасс

6+
Возраст 6+

О концерте

III Международный музыкальный фестиваль «Брасс белых ночей»

Январь
13 января вторник
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 2500 ₽

