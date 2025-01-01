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Киноафиша МАРИИНСКИЙ-2: путешествие по закулисью

МАРИИНСКИЙ-2: путешествие по закулисью

6+
Продолжительность 1 час
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Экскурсия по закулисью Мариинского театра

Хотите оказаться за кулисами Мариинского театра? У вас есть уникальная возможность посетить экскурсию, которая откроет вам двери в мир театрального искусства и его закулисья.

Что вас ждет?

Во время экскурсии вы сможете:

  • Подняться под купол здания в Головинский зал, где художники создают живописные декорации.
  • Посмотреть спектакль из первого ряда царской ложи.
  • Оказаться у пульта режиссера, ведущего спектакль.

Интересные факты

Вы узнаете, какую ложу предпочитали императоры, как они могли незаметно попасть в театр и пройти за сцену. Также вам расскажут о декорационном «сарае» и о том, как обслуживали громадную люстру в XIX веке — и как это делают сегодня.

Важная информация

Ждем участников экскурсии в кассовом фойе исторического здания Мариинского театра. Сбор группы — за 15 минут до начала визита.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 июля
Мариинский-2 Санкт-Петербург, Декабристов, 34а
15:00

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