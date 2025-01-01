Экскурсия по закулисью Мариинского театра

Хотите оказаться за кулисами Мариинского театра? У вас есть уникальная возможность посетить экскурсию, которая откроет вам двери в мир театрального искусства и его закулисья.

Что вас ждет?

Во время экскурсии вы сможете:

Подняться под купол здания в Головинский зал, где художники создают живописные декорации.

Посмотреть спектакль из первого ряда царской ложи.

Оказаться у пульта режиссера, ведущего спектакль.

Интересные факты

Вы узнаете, какую ложу предпочитали императоры, как они могли незаметно попасть в театр и пройти за сцену. Также вам расскажут о декорационном «сарае» и о том, как обслуживали громадную люстру в XIX веке — и как это делают сегодня.

Важная информация

Ждем участников экскурсии в кассовом фойе исторического здания Мариинского театра. Сбор группы — за 15 минут до начала визита.