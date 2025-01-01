Спектакль Марица

Оперетта «Марица» в Новосибирском Музыкальном Театре

Новосибирский Музыкальный Театр представляет оперетту Марица , созданную выдающимся композитором Имре Кальманом. Постановка включает талантливую команду: Элеонору Титкову, Якова Алексаняна, Елену Жигулеву, Татьяну Горбенко и Илью Гафта. В спектакле сочетаются яркие музыкальные номера и захватывающий сюжет, что делает его настоящим театральным событием.

О произведении

Имре Кальман, автор таких известных оперетт как Сильва , Баядера и Цыган-премьер , создал Марицу в своем зрелом творческом периоде. С момента своего дебюта на театральных подмостках, произведение было обречено на успех. Публика мгновенно полюбила мелодии и поэтичный сюжет с любовными интригами.

В центре действия — молодая графиня Марица и её брат Тассило, который разоряется и вынужден продавать их имение. Сюда входит его сестра Лиза, которая не догадывается об истинных намерениях брата, и комичный барон Зупан, изначально намеренный жениться на Марице. Спектакль полон интриг, недомолвок и недоразумений, что ведет к трогательному и долгожданному хэппи-энду.

Историческая справка

Постановка Графиня Марица получила это звание благодаря яркому венгерскому колориту. Спектакль был переведен на русский язык и уже через год после мировой премьеры впервые поставлен в Ленинграде, где быстро завоевал популярность. В России это произведение по-прежнему входит в число самых востребованных в репертуаре музыкальных театров.

Первая постановка Марицы в Новосибирске состоялась в 1965 году. В 1984 году спектакль был вновь поставлен Элеонорой Титковой и оставался на сцене театра почти 25 лет.

Награды

Спектакль был удостоен диплома театральной премии Парадиз по итогам театрального сезона 2015/2016 в номинации Лучший музыкальный спектакль по мнению зрителей .

Не упустите возможность насладиться этим шедевром Кальмана и погрузиться в мир любви, интриг и захватывающих музыкальных номеров!