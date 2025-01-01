Меню
Marianne
Билеты от 3500₽
Киноафиша Marianne

Marianne

18+
Возраст 18+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Изысканный вечер с Марианной: магия живого звука

Приглашаем вас на уникальное событие — сольное выступление восходящей звезды музыкальной сцены, Марианны! Это не просто концерт, а настоящий вечер, наполненный атмосферой творчества и вдохновения.

Голос, который восхищает

Марианна обладает удивительным голосом, сочетающим в себе нежность и мощь. Каждое её выступление — это произведение искусства, в котором каждый слушатель находит что-то близкое и родное.

Программа вечера

В программе вечера вы услышите всем известные композиции, пронизанные глубоким смыслом и изысканной лирикой. Марианна и её команда талантливых музыкантов создадут уникальную атмосферу, где каждая нота будет наполнена особым шармом и утончённостью.

Не упустите возможность

Это событие — идеальная возможность насладиться магией живого звука и открыть для себя новое имя в мире музыки. Не пропустите шанс стать частью этого исключительного вечера!

Расписание

28 августа
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
18:00 от 3500 ₽

