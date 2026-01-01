Мариам Мерабова: джазовый вечер в джаз-клубе Игоря Бутмана

Певица Мариам Мерабова представляет свой уникальный концерт, где бархатный голос исполнителя перенесет зрителей в мир джаза и фьюжна. На этом вечере особое внимание будет уделено взаимодействию различных музыкальных стилей, таких как фанки и авангард.

Начало карьеры

Мариам дебютировала на большой джазовой сцене благодаря приглашению великого музыканта Игоря Брили. Это стало отправной точкой для яркой карьеры певицы, а её мощный вокал быстро завоевал признание публики.

Работа с известными музыкантами

В течение своей карьеры Мариам сотрудничала с многими известными музыкантами, включая Вячеслава Горского, Сергея Чипенко и Эрика Мариенталя. Каждый из этих опытов обогатил её музыкальный репертуар и добавил новые оттенки в её исполнение.

Участие в крупных проектах

Мариам также работала в качестве бэк-вокалистки для артистов, представляющих Россию на Евровидении, таких как Дима Билан и Ани Лорак. Её голос можно услышать в произведениях таких исполнителей, как Николай Носков и Сосо Павлиашвили.

Творческие достижения

Певица стала ярким участником третьего сезона популярного проекта «Голос», где показала свои выдающиеся вокальные данные и манеру исполнения. Мариам продолжает удивлять и вдохновлять слушателей и зрителей по всему миру.

Не упустите возможность насладиться уникальным музыкальным событием, которое подарит вам вечер насыщенного джаза и волшебства звучания!