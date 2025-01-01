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Мариам Мерабова. Посвящение Клавдии Шульженко
Билеты от 1500₽
Киноафиша Мариам Мерабова. Посвящение Клавдии Шульженко

Мариам Мерабова. Посвящение Клавдии Шульженко

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Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Мариам Мерабова: Посвящение Клавдии Шульженко

Не упустите возможность насладиться уникальным концертом «Посвящение Клавдии Шульженко», который пройдет с участием талантливой певицы Мариам Мерабовой. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех поклонников классической русской музыки.

Звучание любимых хитов

В программе концерта — самые известные и любимые песни из репертуара Клавдии Шульженко. Эта выдающаяся певица, чье творчество оставило неизгладимый след в истории советской эстрады, была известна своим глубоким эмоциональным исполнением и харизматичностью.

О Мариам Мерабовой

Мариам Мерабова — талантливая певица, известная своими яркими интерпретациями классических произведений. Она не только сохраняет традиции, но и привносит в них свежие нотки, делая каждое выступление уникальным.

Интересные факты о Клавдии Шульженко

Клавдия Шульженко, родившаяся в 1906 году, была одной из первых звезд советской эстрады. Ее репертуар включал не только романсы, но и песни на стихи известных поэтов. Шульженко стала символом целой эпохи и вдохновением для многих исполнителей.

Не пропустите!

Концерт «Посвящение Клавдии Шульженко» — это не просто музыкальное событие, а возможность прикоснуться к истории и культуре. Приглашаем всех любителей театра и музыки погрузиться в атмосферу творчества великой певицы и насладиться исполнением любимых хитов в исполнении Мариам Мерабовой!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1500 ₽

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