Мариам Мерабова, Катерина Балыкбаева и оркестр Святослава Текучёва
Билеты от 2000₽
Мариам Мерабова, Катерина Балыкбаева и оркестр Святослава Текучёва

О концерте

Феноменальный женский вокал в сопровождении мощного биг-бэнда – это программа «Две подруги с оркестром». Она объединяет вокальную классику, популярные хиты и, конечно же, страстный чистый джаз.

Солистки вечера

На главную сцену клуба выйдут две выдающиеся вокалистки:

  • Мариам Мерабова – эстрадно-джазовая певица, заслуженная артистка России, обладающая неповторимым голосом. В её резюме – сотрудничество с такими мэтрами, как Игорь Бриль, Алексей Козлов, и многими другими. Мариам является солисткой джаз-проекта Армена Мерабова MIRAIF и известна своими выступлениями на «Евровидении», где неизменно впечатляла зрителей и судей.
  • Катерина Балыкбаева – эстрадно-джазовая дива, участница популярных телешоу. Выросшая на Кубе в семье профессиональных музыкантов, она впитала латиноамериканские ритмы. Катерина участвует в различных джаз-фестивалях и работает над сольными проектами, привнося в них уникальный фламенко-звук.

Биг-бэнд на главной сцене

Весь концерт будет сопровождаться популярным биг-бэндом, созданным при поддержке Фонда имени Олега Лундстрема. Дирижер и аранжировщик – Святослав Текучёв, один из самых востребованных саксофонистов Москвы.

Биг-бэнд исполнит как оригинальные композиции в стилях smooth jazz и funk, так и обработки классических мелодий. Святослав Текучёв – опытный музыкант, выступавший на многих джазовых сценах Европы и США, а также участник значимых джазовых фестивалей.

Не упустите возможность насладиться этим вечерним событием, где музыка и талант объединились для создания неповторимой атмосферы!

15 июня понедельник
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
