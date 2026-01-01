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Мариам Мерабова и оркестр
Билеты от 700₽
Киноафиша Мариам Мерабова и оркестр

Мариам Мерабова и оркестр

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте

Концерт Мариам Мерабовой с Центральным концертным оркестром МВД России

Заслуженная артистка Российской Федерации Мариам Мерабова выступит вместе с Центральным концертным оркестром МВД России под управлением Феликса Арановского. Певица знаменита своим мощным и глубоким бархатным голосом, а также сотрудничеством с выдающимися музыкантами, такими как Фил Пери, Эрик Мариенталь и Игорь Бутман. Концерт будет особенно интересен любителям джаза и тем, кто ценит высокое исполнительское мастерство.

Мариам — обладательница безграничных вокальных возможностей, обладающая мощной энергетикой и сценическим обаянием. Она привлекает внимание зрителей и партнеров по сцене, увлекая в калейдоскоп эмоций, переведенных на язык джаза.

Харизматичный бархатный голос Мариам — визитная карточка группы «Miraif», основанной ее мужем, пианистом-виртуозом Арменом Мерабовым в 1998 году. Важными вехами на ее профессиональном пути стали участие в мюзикле «We Will Rock You» Брайана Мэя, который является одним из основателей группы «Queen». По мнению легендарного музыканта, только Мариам смогла по-настоящему исполнить сложнейшую партию Killer Queen. Кроме того, она сотрудничала с рядом выдающихся музыкантов, включая Ричи Коула, Кевина Мэхогани и мэтров российского джаза Игоря Бриля, Алексея Козлова и Игоря Бутмана.

С момента участия в третьем сезоне проекта «Голос» в 2014 году и продолжением участия в телешоу «Три аккорда» с 2018 года Мариам зарекомендовала себя как одна из самых ярких фигур на музыкальной сцене. Сегодня ее ранжированный высокий статус среди джазовой аудитории как в России, так и за пределами страны — это результат ее творческого роста и безусловного таланта.

В концерте также принимает участие Центральный концертный оркестр МВД России под управлением заслуженного артиста России Феликса Арановского.

Купить билет на концерт Мариам Мерабова и оркестр

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Ноябрь
26 ноября четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

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