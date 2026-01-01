Мариам Мерабова. Джазовые шедевры

Концерт Мариам Мерабовой и проекта Miraif

В Доме музыки состоится концерт заслуженной артистки Российской Федерации Мариам Мерабовой и проекта Miraif. Это событие является частью серии «Джаз для всей семьи» и обещает стать увлекательным музыкальным опытом для зрителей всех возрастов.

Программа концерта

В программе звучат шедевры джазовой музыки в стилях: блюз, свинг, бибоп, латина, фанк и фьюжн. Мариам Мерабова и музыканты проектa Miraif познакомят вас с классикой джаза и его основными оттенками. Это не просто концерт, а настоящая встреча с музыкальной историей, которая не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых.

Музыка для детей

Концерт будет особенно интересен семьям с детьми. Подарите своему ребенку яркий мир джаза! Известно, что всех детей можно заинтересовать музыкой — нужно лишь создать нужную атмосферу. Джаз станет великолепным мостиком в мир волшебных мелодий и ритмов. Никогда не поздно начать приобщать детей к музыке, а джаз — это тот жанр, который предлагает свободу и радость!

Участники концерта

В концерте примут участие не только Мариам Мерабова, но и приглашенные гости — известные джазмены и талантливые дети. Это создаст уникальную атмосферу и позволит зрителям насладиться настоящим джазовым праздником.

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