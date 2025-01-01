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Билеты от 400₽
Киноафиша
Мариам Мерабова. Джаз для детей
Мариам Мерабова. Джаз для детей
6+
джаз
Возраст
6+
Билеты от 400₽
О концерте/спектакле
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Исполнители
Мариам Мерабова
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20:50
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20:50
от 400 ₽
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20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
27 сентября
Концертный зал «Зарядье»
Москва, Варварка, 6, стр. 4
12:00
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В ближайшие дни
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