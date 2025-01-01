Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Maria Kon
Билеты от 0₽
Киноафиша Maria Kon

Maria Kon

12+
Возраст 12+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Марии Кон в Москве

В баре «Stereo People» на улице Новослободская, дом 16А, в Москве состоится выступление талантливой певицы и автора песен Марии Кон. Она известна своими альбомами и треками, такими как «Обнять и замолчать» и «ЧБ», созданными в сотрудничестве с её братом-режиссёром.

Авторский стиль и эмоции

Музыка Марии Кон отличается авторским стилем и глубокой эмоциональностью. Её творчество будет интересно всем поклонникам современного авторского попа и инди-музыки. Вы сможете насладиться уникальным звучанием и проникновенными текстами, которые находят отклик у слушателей.

Уютная атмосфера

Концерт пройдет в уютной атмосфере заведения, где созданы идеальные условия для отдыха и наслаждения музыкой. Бар «Stereo People» предлагает как большой танцпол, так и лаунж-кабинеты, что позволит каждому гостю выбрать подходящее место для вечеринки.

Не упустите возможность увидеть живое выступление Марии Кон и погрузиться в мир её музыки!

Купить билет на концерт Maria Kon

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
20:00
Stereopeople Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия

В ближайшие дни

Manegree. Костя Михайлов. Акустика
6+
Поп
Manegree. Костя Михайлов. Акустика
10 декабря в 20:00 16 тонн Арбат
от 1200 ₽
Juan Horlendis (Куба)
6+
Джаз Латина
Juan Horlendis (Куба)
17 декабря в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
3 января в 19:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше