Концерт Марии Кон в Москве

В баре «Stereo People» на улице Новослободская, дом 16А, в Москве состоится выступление талантливой певицы и автора песен Марии Кон. Она известна своими альбомами и треками, такими как «Обнять и замолчать» и «ЧБ», созданными в сотрудничестве с её братом-режиссёром.

Авторский стиль и эмоции

Музыка Марии Кон отличается авторским стилем и глубокой эмоциональностью. Её творчество будет интересно всем поклонникам современного авторского попа и инди-музыки. Вы сможете насладиться уникальным звучанием и проникновенными текстами, которые находят отклик у слушателей.

Уютная атмосфера

Концерт пройдет в уютной атмосфере заведения, где созданы идеальные условия для отдыха и наслаждения музыкой. Бар «Stereo People» предлагает как большой танцпол, так и лаунж-кабинеты, что позволит каждому гостю выбрать подходящее место для вечеринки.

Не упустите возможность увидеть живое выступление Марии Кон и погрузиться в мир её музыки!