Мари Ова. Между до и после

Приглашаем вас на незабываемый концерт Марии — вокалистки и автора музыки, которая успешно работает на стыке джаза, поп-музыки и современной авторской сцены. Мария — выпускница Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова и Prince Claus Conservatoire в Нидерландах. Она является лауреаткой более 75 международных конкурсов и активно участвует в фестивалях, таких как North Sea Round Town, Eurosonic, а также Swinging Groningen.
Концерт «Между 'до' и 'после'» — это музыкальное путешествие через переходы, поиски и вдохновение. В программе вы услышите:
На сцене вместе с Марией выступят:
Концерт состоится в 2024 году, а новый альбом Марии запланирован к выходу в 2026 году. Это уникальная возможность погрузиться в мир её музыки и вдохновения. Будьте с нами!