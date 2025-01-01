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Мари Ова. Между до и после
Киноафиша Мари Ова. Между до и после

Мари Ова. Между до и после

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Марии: «Между 'до' и 'после'»

Приглашаем вас на незабываемый концерт Марии — вокалистки и автора музыки, которая успешно работает на стыке джаза, поп-музыки и современной авторской сцены. Мария — выпускница Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова и Prince Claus Conservatoire в Нидерландах. Она является лауреаткой более 75 международных конкурсов и активно участвует в фестивалях, таких как North Sea Round Town, Eurosonic, а также Swinging Groningen.

О программе

Концерт «Между 'до' и 'после'» — это музыкальное путешествие через переходы, поиски и вдохновение. В программе вы услышите:

  • песни из второго альбома Марии;
  • новые, ещё не выпущенные композиции;
  • произведения, которые формируют её творческий мир сегодня.

Состав группы

На сцене вместе с Марией выступят:

  • Ангелина Подгорная — фортепиано;
  • Александр Солдатенко — гитара;
  • Юрий Подкользин — бас;
  • Кирилл Зиновьев — ударные;
  • Елизавета Костюкова — бэк-вокал;
  • Георгий Зименко — саксофон.

Не пропустите!

Концерт состоится в 2024 году, а новый альбом Марии запланирован к выходу в 2026 году. Это уникальная возможность погрузиться в мир её музыки и вдохновения. Будьте с нами!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 7 августа
Эссе Ростов-на-Дону, Красноармейская, 166
20:00 от 1200 ₽

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