Мари Ова. Между до и после

Концерт Марии: «Между 'до' и 'после'»

Приглашаем вас на незабываемый концерт Марии — вокалистки и автора музыки, которая успешно работает на стыке джаза, поп-музыки и современной авторской сцены. Мария — выпускница Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова и Prince Claus Conservatoire в Нидерландах. Она является лауреаткой более 75 международных конкурсов и активно участвует в фестивалях, таких как North Sea Round Town, Eurosonic, а также Swinging Groningen.

О программе

Концерт «Между 'до' и 'после'» — это музыкальное путешествие через переходы, поиски и вдохновение. В программе вы услышите:

песни из второго альбома Марии;

новые, ещё не выпущенные композиции;

произведения, которые формируют её творческий мир сегодня.

Состав группы

На сцене вместе с Марией выступят:

Ангелина Подгорная — фортепиано;

— фортепиано; Александр Солдатенко — гитара;

— гитара; Юрий Подкользин — бас;

— бас; Кирилл Зиновьев — ударные;

— ударные; Елизавета Костюкова — бэк-вокал;

— бэк-вокал; Георгий Зименко — саксофон.

Не пропустите!

Концерт состоится в 2024 году, а новый альбом Марии запланирован к выходу в 2026 году. Это уникальная возможность погрузиться в мир её музыки и вдохновения. Будьте с нами!