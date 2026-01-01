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Мари Краймбрери
Киноафиша Мари Краймбрери

Мари Краймбрери

12+
Возраст 12+

О концерте

Масштабное шоу Мари Краймбрери в Уфе

Дворец борьбы в Уфе готовится принять фантастическое шоу Мари Краймбрери. Автора и исполнителя популярных хитов, таких как «Океан», «Мне так повезло» и многих других, зрители смогут увидеть в новом представлении «Кто такая Мэри?». Это музыкальное событие порадует как поклонников поп-музыки, так и фанатов самобытной артистки.

Что ждет зрителей

В ходе шоу гости услышат уже знакомые композиции и увидят зрелищные номера, что сделает этот вечер незабываемым. Мари Краймбрери обещает эффектные перформансы, которые станут настоящим украшением музыкальной сцены.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события, которое войдет в историю современной поп-культуры. «Кто такая Мэри?» обязательно стоит увидеть своими глазами!

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В других городах
Ноябрь
7 ноября суббота
19:00
Дворец борьбы Уфа, Мусы Гареева, 5

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