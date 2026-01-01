Дворец борьбы в Уфе готовится принять фантастическое шоу Мари Краймбрери. Автора и исполнителя популярных хитов, таких как «Океан», «Мне так повезло» и многих других, зрители смогут увидеть в новом представлении «Кто такая Мэри?». Это музыкальное событие порадует как поклонников поп-музыки, так и фанатов самобытной артистки.
В ходе шоу гости услышат уже знакомые композиции и увидят зрелищные номера, что сделает этот вечер незабываемым. Мари Краймбрери обещает эффектные перформансы, которые станут настоящим украшением музыкальной сцены.
Не упустите возможность стать частью этого грандиозного музыкального события, которое войдет в историю современной поп-культуры. «Кто такая Мэри?» обязательно стоит увидеть своими глазами!