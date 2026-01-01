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Мари Краймбрери
Киноафиша Мари Краймбрери

Мари Краймбрери

12+
Возраст 12+

О концерте

Шоу Мари Краймбрери «Кто такая Мэри?»

В Красноярске пройдет концерт Мари Краймбрери, в программе которого прозвучат её самые известные хиты, такие как «Океан», «Мне так повезло», «Иначе все это зря» и другие. Это шоу обещает стать ярким событием в современной поп-культуре и привлечет внимание как преданных фанатов, так и любителей масштабных музыкальных выступлений.

Мари Краймбрери, автор и исполнитель многих популярных композиций, вновь представит зрителям грандиозное представление. Ее творчество олицетворяет современные музыкальные тренды, а тексты песен затрагивают важные темы, близкие каждому.

Не упустите возможность стать частью этого масштабного музыкального события. Шоу «Кто такая Мэри?» — это шанс увидеть артистку в живом исполнении и насладиться атмосферой, создаваемой её музыкой.

Приходите на концерт и подготовьтесь к настоящему музыкальному празднику!

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Сентябрь
25 сентября пятница
20:00
Арена. Север Красноярск, 9 Мая, 74

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