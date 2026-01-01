Шоу Мари Краймбрери «Кто такая Мэри?»

В Новосибирске на «Локомотив-Арене» состоится яркое музыкальное событие - шоу Мари Краймбрери под названием «Кто такая Мэри?». Автор и исполнитель знаменитых хитов, таких как «Океан», «Мне так повезло», «Иначе все это зря», а также многих других, порадует зрителей новым грандиозным представлением.

Шоу обещает стать не просто концертом, а важной частью современной поп-культуры, привлечёт как преданных поклонников, так и любителей ярких и запоминающихся выступлений.

Не упустите возможность увидеть это музыкальное событие своими глазами - «Кто такая Мэри?» вас не оставит равнодушными!