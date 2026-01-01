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Мари Краймбрери
Киноафиша Мари Краймбрери

Мари Краймбрери

12+
Возраст 12+

О концерте

Шоу Мари Краймбрери «Кто такая Мэри?»

В Новосибирске на «Локомотив-Арене» состоится яркое музыкальное событие - шоу Мари Краймбрери под названием «Кто такая Мэри?». Автор и исполнитель знаменитых хитов, таких как «Океан», «Мне так повезло», «Иначе все это зря», а также многих других, порадует зрителей новым грандиозным представлением.

Шоу обещает стать не просто концертом, а важной частью современной поп-культуры, привлечёт как преданных поклонников, так и любителей ярких и запоминающихся выступлений.

Не упустите возможность увидеть это музыкальное событие своими глазами - «Кто такая Мэри?» вас не оставит равнодушными!

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В других городах
Октябрь
17 октября суббота
19:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18

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