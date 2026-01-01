Оповещения от Киноафиши
Мари Краймбрери
Мари Краймбрери

Мари Краймбрери

12+
Возраст 12+

О концерте

Кто такая Мэри? Новое шоу Мари Краймбрери

Автор и исполнитель известных хитов, таких как «Океан», «Мне так повезло», «Иначе все это зря», «Нравится жить», «Пряталась в ванной» и «Случилась осень», Мари Краймбрери вновь готовит грандиозное представление.

Шоу «Кто такая Мэри?» обещает стать масштабным музыкальным событием, которое войдет в историю современной поп-культуры. Это уникальная возможность увидеть на сцене не только любимую исполнительницу, но и множество ярких эмоций и музыкальных номеров.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события. Убедитесь, что вы посетили этот спектакль, чтобы узнать больше о загадочной Мэри!

Купить билет на концерт Мари Краймбрери

В других городах
Март
Апрель
2 марта понедельник
20:00
Дворец спорта «Олимпийский» Рязань, Зубковой, 12, корп. 2
от 3200 ₽
22 апреля среда
19:00
Волгоград Экспо Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 65а
от 3500 ₽

В ближайшие дни

Анастасия Высоцкая LADYNSAX
0+
Поп Джаз
Анастасия Высоцкая LADYNSAX
12 марта в 19:00 Студенческий дворец культуры РГАТУ
Билеты
Ярослав Сумишевский
12+
Поп Эстрада
Ярослав Сумишевский
26 мая в 19:00 Рязанская филармония
от 1800 ₽
Neverlove. Last Tour
16+
Рок
Neverlove. Last Tour
17 апреля в 19:00 Event-холл «Свобода»
Билеты
