Мари Краймбрери
18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Кто такая Мэри? - новое шоу Мари Краймбрери

Автор и исполнитель многочисленных хитов, таких как «Океан», «Мне так повезло», «Иначе все это зря», «Нравится жить», «Пряталась в ванной» и «Случилась осень», Мари Краймбрери вновь представит грандиозное музыкальное шоу.

Масштабное музыкальное событие

Не упустите возможность стать частью современного поп-культуры, ведь «Кто такая Мэри?» обещает стать знаковым событием в мире шоу-бизнеса. Это шанс увидеть уникальное представление, наполненное энергией, музыкой и эмоциями.

Неопровержимый талант

Мари Краймбрери, обладая выдающимся талантом, неоднократно покоряла сердца своих поклонников. Ее музыкальный стиль сочетает поп, R&B и электронную музыку, что делает каждое выступление неповторимым и запоминающимся.

Почему стоит увидеть шоу?

Перед вами возможность погрузиться в атмосферу творчества и эмоций. «Кто такая Мэри?» - это не просто концерт, это настоящая история, которую вы сможете увидеть своими глазами. Не пропустите это уникальное событие!

Купить билет на концерт Мари Краймбрери

Апрель
25 апреля суббота
21:00
Универсальный дворец спорта «Молот» Пермь, Лебедева, 13
от 2000 ₽

