Мари Краймбрери
Киноафиша Мари Краймбрери

Мари Краймбрери

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу Мари Краймбрери «Кто такая Мэри?»

Музыка и эмоции сливаются в уникальном шоу «Кто такая Мэри?» от талантливой Мари Краймбрери. Этот концертный перфоманс включает в себя ее самые известные хиты, такие как «Океан», «Мне так повезло» и многие другие. Мари с каждым выступлением демонстрирует новый уровень артистизма и профессионализма, и это шоу — не исключение.

Новая концертная программа

 «Кто такая Мэри?» обещает стать настоящей музыкальной феерией, отражающей современные тренды поп-культуры. На этом концерте зрители отправятся в увлекательное путешествие по жизни и творчеству артистки, погрузившись в атмосферу её музыки и эмоций.

Почему стоит увидеть это шоу

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Мари Краймбрери известна не только своими хитами, но и захватывающими выступлениями, которые оставляют яркие впечатления. Это шоу — отличная возможность увидеть, как искусство может объединять людей и дарить положительные эмоции.

Приходите и узнайте больше о Мэри и её музыке. Вы точно не пожалеете!

Купить билет на концерт Мари Краймбрери

В других городах
Ноябрь
Март
Апрель
23 ноября воскресенье
19:00
КРК Нагорный Нижний Новгород, просп. Гагарина, 29
от 2000 ₽
2 марта понедельник
20:00
Дворец спорта «Олимпийский» Рязань, Зубковой, 12, корп. 2
от 1800 ₽
22 апреля среда
19:00
Волгоград Экспо Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 65а
от 2500 ₽
25 апреля суббота
19:00
Универсальный дворец спорта «Молот» Пермь, Лебедева, 13
от 2000 ₽

