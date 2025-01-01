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Мари Краймбрери
Киноафиша Мари Краймбрери

Мари Краймбрери

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мари Краймбрери. Новая звезда на музыкальном небосклоне

В мире музыки не перестают удивлять новые таланты. Одной из таких ярких фигур является Мари Краймбрери. В прошлом успешная танцовщица, она ворвалась на музыкальную сцену с откровенными песнями о любви и предательствах, завоевав сердца слушателей.

Музыкальная эволюция

С ростом популярности Мари начала развивать свой талант в сторону более драматичных и чувственных треков. Ее песни становятся настоящими блокбастерами, наполненными глубокими эмоциями и поэтическими образами. Однако, несмотря на изменения в музыкальном стиле, хулиганистая и напряженная правда жизни остается неотъемлемой частью ее творчества.

Популярность и достижения

На сегодняшний день Мари Краймбрери — желанный гость на крупных музыкальных премиях. Она продолжает наращивать свою популярность, радуя поклонников новыми композициями и яркими выступлениями. Не упустите возможность стать частью этого музыкального феномена!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 6 ноября
МТС Live Холл Челябинск, Труда, 181, ТРК «Таганай»
20:00 от 2000 ₽
Самара, 20 ноября
Универсальный комплекс «МТЛ Арена» Самара, Советской Армии, 253а
19:00 от 2000 ₽
Казань, 21 ноября
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
19:00 от 2000 ₽
Нижний Новгород, 23 ноября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
19:00 от 3000 ₽

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