Маргарита
Киноафиша Маргарита

Спектакль Маргарита

По мотивам произведения «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова 18+
Режиссер Мария Аннич
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Мистический мир Маргариты через движение и ритм

В спектакле «Маргарита» перед зрителем разворачивается многослойный образ одной из самых загадочных героинь мировой литературы — Маргариты из романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». Однако здесь она представлена не как конкретная личность, а как собирательный символ, метафора, воплощающая ритмы и противоречия жизни.

Архетипы Маргариты: от Ведьмы до Принцессы

Маргарита — это одновременно ритм и хаос, свет и тьма, любовь и разрушение. Её чувства и переживания передаются через пластические этюды и хореографию, позволяя актёрам погружаться в глубины бессознательного и исследовать мифологические архетипы. Она предстает перед нами в разных ролях: Принцессы, Ведьмы, Охотницы и Матери — все они сливаются в едином мифе о женственности, страсти и магии.

Путешествие в бессознательное

Режиссёр и хореограф Мария Аннич создала пространство, где зритель становится участником мистического путешествия в мир, который Маргарита творит вокруг себя. Через танец и движение спектакль раскрывает внутренние переживания героини, превращая её историю в динамичный и эмоциональный рассказ, лишённый конкретики, но наполненный универсальными образами.

Миф в движении

Этот спектакль — своеобразный коллаж архетипов, воплощённых в теле, ритме и эмоциях, создающий уникальный опыт для тех, кто готов следовать за Маргаритой в мир её тайных страстей и метафизических прозрений.

 

 

