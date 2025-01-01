Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Маргарита Родина
Билеты от 1000₽
Киноафиша Маргарита Родина

Маргарита Родина

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Стендап от Маргариты Родиной в Stand Up Патрики

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Маргаритой Родиной — стендап-комиком и резидентом шоу «Женский стендап на ТНТ». Это уникальная возможность насладиться остроумными шутками и искрометным юмором в живом исполнении.

Важная информация для зрителей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы, поэтому рекомендуем приходить заранее, чтобы выбрать комфортное место и настроиться на позитивный лад.

Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к конкретному столику или местам за барной стойкой. Менеджеры зала сделают все возможное, чтобы разместить вас удобно и комфортно в порядке очереди.

Если вы планируете приходить компанией, настоятельно рекомендуем приобретать билеты одним заказом. Это поможет вам разместиться за одним столом. В случае, если ваша группа покупает билеты на разные имена, пожалуйста, сообщите об этом заранее. Мы постараемся объединить вас в одну компанию для удобства расположения.

Не упустите шанс провести вечер в компании харизматичной Маргариты Родиной и зарядиться позитивом на долгое время!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 сентября
Stand Up Патрики Москва, Садовая-Кудринская, 20
21:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Даниэль Зарецкий (орган), Аргишти (армянский дудук)
6+
Классическая музыка
Даниэль Зарецкий (орган), Аргишти (армянский дудук)
15 февраля в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 300 ₽
0+
Приключение Домовенка
6 сентября в 13:00 Театр на Малой Ордынке
от 800 ₽
Santana Rock party!: Carlos Santana tribute
18+
Рок
Santana Rock party!: Carlos Santana tribute
21 ноября в 21:30 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше