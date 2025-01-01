Маргарита Родина

Стендап от Маргариты Родиной в Stand Up Патрики

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Маргаритой Родиной — стендап-комиком и резидентом шоу «Женский стендап на ТНТ». Это уникальная возможность насладиться остроумными шутками и искрометным юмором в живом исполнении.

Важная информация для зрителей

Сбор гостей начинается за 30 минут до начала программы, поэтому рекомендуем приходить заранее, чтобы выбрать комфортное место и настроиться на позитивный лад.

Обратите внимание, что входные билеты не привязаны к конкретному столику или местам за барной стойкой. Менеджеры зала сделают все возможное, чтобы разместить вас удобно и комфортно в порядке очереди.

Если вы планируете приходить компанией, настоятельно рекомендуем приобретать билеты одним заказом. Это поможет вам разместиться за одним столом. В случае, если ваша группа покупает билеты на разные имена, пожалуйста, сообщите об этом заранее. Мы постараемся объединить вас в одну компанию для удобства расположения.

Не упустите шанс провести вечер в компании харизматичной Маргариты Родиной и зарядиться позитивом на долгое время!