Маргарита Родина. Женский Stand Up

Стендап о жизни: встреча с Маргаритой Родиной

Это не просто выступление, это разговор со зрителем о повседневной жизни обычной женщины. В своих монологах Маргарита Родина поднимает волнующие темы: как совмещать работу и воспитание детей, как не сойти с ума от подростков и как принять свой возраст, продолжая улыбаться. Она вдохновляет зрителей верить, что впереди еще много интересного, даже если за плечами уже не один год.

Маргарита — участница таких популярных проектов, как «Женский стендап» и «Открытый микрофон» на ТНТ. Её выступления всегда честные, откровенные и, конечно, смешные!

Комфортная обстановка

На мероприятии будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать еду и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения.

Важно знать

Пожалуйста, обратите внимание, что на мероприятиях запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вам нужно пересесть, обратитесь к администратору, и он подберет для вас более комфортное место.

Где и когда

Место проведения: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Дата и время: 20 октября в 20:00. Сбор гостей начинается в 19:00. Продолжительность мероприятия — 1,5 часа.

Возрастное ограничение

Возрастное ограничение: 18+

Приходите и получите заряд положительных эмоций!