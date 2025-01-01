Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маргарита Родина. Женский Stand Up
Киноафиша Маргарита Родина. Женский Stand Up

Маргарита Родина. Женский Stand Up

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап о жизни: встреча с Маргаритой Родиной

Это не просто выступление, это разговор со зрителем о повседневной жизни обычной женщины. В своих монологах Маргарита Родина поднимает волнующие темы: как совмещать работу и воспитание детей, как не сойти с ума от подростков и как принять свой возраст, продолжая улыбаться. Она вдохновляет зрителей верить, что впереди еще много интересного, даже если за плечами уже не один год.

Маргарита — участница таких популярных проектов, как «Женский стендап» и «Открытый микрофон» на ТНТ. Её выступления всегда честные, откровенные и, конечно, смешные!

Комфортная обстановка

На мероприятии будет работать линия раздачи и бар. Мы рекомендуем приходить пораньше, чтобы успеть выбрать еду и напитки, а также настроиться на волну хорошего настроения.

Важно знать

Пожалуйста, обратите внимание, что на мероприятиях запрещается самостоятельно перемещать столы. Если вам нужно пересесть, обратитесь к администратору, и он подберет для вас более комфортное место.

Где и когда

Место проведения: Red Buffet Lounge, Сочи, ул. Юных Ленинцев, 10/2.

Дата и время: 20 октября в 20:00. Сбор гостей начинается в 19:00. Продолжительность мероприятия — 1,5 часа.

Возрастное ограничение

Возрастное ограничение: 18+

Приходите и получите заряд положительных эмоций!

Купить билет на концерт Маргарита Родина. Женский Stand Up

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
20 октября понедельник
20:00
Red Buffet Сочи, Юных Ленинцев, 10/2
от 799 ₽

В ближайшие дни

Макулатура
18+
Хип-хоп
Макулатура
5 октября в 19:00 Рок-база
от 1200 ₽
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
0+
Джаз
Четвержаз! Джазовый четверг на террасе в «Федина дача»
11 декабря в 21:00 Федина дача
от 1500 ₽
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
0+
Классическая музыка
Sunset Piano. Фортепиано на закате на крыше
17 октября в 17:15 Khosta Spot
от 1500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше