Маргарита Родина. StandUp. Сольный концерт
Билеты от 2000₽
Маргарита Родина. StandUp. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте

Маргарита Родина: сольный концерт в Москве

Известная юмористка и участница популярных шоу, Маргарита Родина, приглашает всех на свой сольный концерт в Москве. Обладательница уникального стиля и харизмы, она завоевала любовь зрителей своими яркими выступлениями и остроумными шутками.

На этом концерте Маргарита представит новую программу, в которой расскажет о самых интересных и смешных моментах своей жизни. Ее уникальный взгляд на привычные вещи гарантирует смех и хорошее настроение в каждом выступлении.

Концерт пройдет в уютной атмосфере, где каждый зритель сможет насладиться юмором и искренностью артистки. Не упустите возможность провести вечер в компании талантливой комедиантки!

Март
21 марта суббота
21:00
Club №1 Москва, Н.Арбат, 21
от 2000 ₽

