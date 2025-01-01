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Маргарита Родина. Сольный стендап концерт
Киноафиша Маргарита Родина. Сольный стендап концерт

Маргарита Родина. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер с Маргаритой Родиной 

Приглашаем вас на сольный концерт Маргариты Родиной, звездой шоу «Женский стендап» на ТНТ! Эта уникальная возможность увидеть артистку, которая вдохновляет многих своим примером: будучи матерью троих детей, она доказывает, что после 40 жизнь только начинается.

Что вас ждет?

Концерт Маргариты — это не просто выступление, а искренний и веселый диалог с публикой. Артистка поделится секретами, как оставаться в отличной форме и сохранять позитивный настрой. Вас ждет 90 минут смеха и радости!

Комфорт и уют

За столами можно заказать вкусную еду и освежающие напитки. Это создаст атмосферу уюта и позволит вам полностью насладиться шоу.

Селфи с артистом

После концерта у вас будет возможность сделать селфи с Маргаритой Родиной. Не упустите шанс запечатлеть этот незабываемый момент!

Не пропустите этот удивительный вечер, который подарит вам заряд позитива и хорошего настроения!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 8 августа
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
20:00 от 2000 ₽
Самара, 6 ноября
Brooklyn Bowl Самара Самара, Красноармейская, 131, ТРК «Гудок»
21:00 от 1400 ₽
Волгоград, 7 ноября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
20:00 от 1500 ₽

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