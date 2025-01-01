Маргарита Родина. Сольный стендап концерт

Большой сольный концерт Маргариты Родиной в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Маргаритой Родиной — звездой шоу «Женский стендап» на ТНТ и матерью троих детей. Она своим примером доказывает, что после 40 жизнь только начинается!

О концерте

Сольный концерт Маргариты Родиной — это не просто выступление, а искренний и веселый диалог с вами. Артистка делится секретами, как оставаться в отличной форме и сохранять добрейшее чувство юмора. Это вечер, наполненный смехом и вдохновением!

Информация для зрителей

Продолжительность шоу: 90 минут.

90 минут. Фотосессия: После концерта запланирована фотосессия с артистом.

После концерта запланирована фотосессия с артистом. Заказ еды и напитков: За столами можно заказать еду и напитки.

За столами можно заказать еду и напитки. Скидки: Обратите внимание, что скидки и акции заведения во время мероприятия не действуют.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливой артистки и насладиться ее искрометным юмором!