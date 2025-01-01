Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маргарита Родина. Сольный стендап концерт
Киноафиша Маргарита Родина. Сольный стендап концерт

Маргарита Родина. Сольный стендап концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Большой сольный концерт Маргариты Родиной в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Маргаритой Родиной — звездой шоу «Женский стендап» на ТНТ и матерью троих детей. Она своим примером доказывает, что после 40 жизнь только начинается!

О концерте

Сольный концерт Маргариты Родиной — это не просто выступление, а искренний и веселый диалог с вами. Артистка делится секретами, как оставаться в отличной форме и сохранять добрейшее чувство юмора. Это вечер, наполненный смехом и вдохновением!

Информация для зрителей

  • Продолжительность шоу: 90 минут.
  • Фотосессия: После концерта запланирована фотосессия с артистом.
  • Заказ еды и напитков: За столами можно заказать еду и напитки.
  • Скидки: Обратите внимание, что скидки и акции заведения во время мероприятия не действуют.

Не упустите возможность провести вечер в компании талантливой артистки и насладиться ее искрометным юмором!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Руки вверх! Санкт-Петербург, Московский просп., 111
19:30 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 28 ноября
Руки вверх! Санкт-Петербург, Московский просп., 111
19:30 от 1100 ₽

В ближайшие дни

Комедия VS Таро
18+
Юмор
Комедия VS Таро
31 августа в 18:00 Квартира 8
от 500 ₽
Органный концерт при свечах «Beatles и мировые хиты на органе и гуслях»
6+
Классическая музыка Фолк Рок-н-ролл Неоклассика
Органный концерт при свечах «Beatles и мировые хиты на органе и гуслях»
4 октября в 20:30 Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского
от 1600 ₽
18+
Юмор
Стендап концерт топовых комиков с TV и Yutube
30 августа в 19:30 Trans-Force
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше