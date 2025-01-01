Маргарита Родина. Сольный стендап концерт

Приглашаем вас на незабываемый вечер с Маргаритой Родиной — звездой шоу «Женский стендап» на ТНТ и матерью троих детей. Она своим примером доказывает, что после 40 жизнь только начинается!
Сольный концерт Маргариты Родиной — это не просто выступление, а искренний и веселый диалог с вами. Артистка делится секретами, как оставаться в отличной форме и сохранять добрейшее чувство юмора. Это вечер, наполненный смехом и вдохновением!
Не упустите возможность провести вечер в компании талантливой артистки и насладиться ее искрометным юмором!