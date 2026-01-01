Спектакль Marcos Ayala Dance Company. Tango Golden Years. Аргентинское танго

Оповещения от Киноафиши
О спектакле

Танец и музыка как символы свободы

В Дворце молодёжи состоится спектакль танцевальной компании Marcos Ayala Dance Company. В центре сюжета — танго и джаз, два уникальных языковых кода, корни которых уходят в борьбу и африканские традиции. Этот спектакль является ярким символом внутренней свободы и культурного преобразования.

Узнайте атмосферу 1920–1930-х годов, когда музыка и танец становились голосом сопротивления, праздника и борьбы за права. Под руководством хореографа Маркоса Аялы, спектакль обещает стать восхитительным хореографическим и музыкальным отражением эры свинга, биг-бэндов и подпольных клубов.

Это событие определённо понравится тем, кто ценит искусство, способное соединять культуры и превращать боль в красоту. Не упустите возможность стать свидетелем уникального прикосновения к истории, воплощенного через танец и музыку!

Март
30 марта понедельник
19:00
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
от 1500 ₽

