Marcos Ayala Company. Tango. Golden Years
Marcos Ayala Company. Tango. Golden Years

12+
Возраст 12+

О концерте

Tango Golden Years: эпоха ярких музыкальных встреч

Спектакль от Marcos Ayala Dance Company «Tango Golden Years» — это уникальный синтез танго и джаза, двух жанров, стремительно развивавшихся с начала 20 века. Оба эти музыкальных направления зародились из борьбы, несут в себе африканские корни и стали символами внутренней свободы и культурного преобразования.

Зрителя перенесет в атмосферу 1920–1930-х годов — блистательной эпохи, когда танец и музыка превращались в голос сопротивления, идентичности и праздника. Под руководством талантливого хореографа Маркоса Аялы, чьи новаторские постановки завораживают зрителей по всему миру, «Tango Golden Years» представит собой захватывающее музыкальное и хореографическое событие, скомбинированное с духом эры свинга, биг-бэндов и пляжей подпольных клубов.

Спектакль погружает зрителей в мир света и тени, где каждое движение тела рассказывает историю. Выразительные шаги восстанавливают память, а ритмы становятся декларацией свободы. Благодаря зрелищной хореографии и кинематографичной эстетике, а также тщательно подобранному саундтреку, который объединяет классику танго и джаза, спектакль стал данью золотому времени.

«Tango Golden Years» — это не просто танцевальный спектакль. Это яркое визуальное и эмоциональное явление, которое погружает в дух двух музыкальных миров, навсегда изменивших современную культуру. Страсть, ритм и уникальная элегантность позволяют зрителям вновь ощутить истоки танго и открыть его в новом свете.

Купить билет на концерт Marcos Ayala Company. Tango. Golden Years

Апрель
9 апреля четверг
19:00
Ростовская филармония Ростов-на-Дону, Б.Садовая, 170
от 2000 ₽

