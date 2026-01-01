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Marco Mendoza & Роман Мирошниченко: «Viva la Rock!»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Marco Mendoza & Роман Мирошниченко: «Viva la Rock!»

Marco Mendoza & Роман Мирошниченко: «Viva la Rock!»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте

Концерт рок-проекта Марко Мендосы и Романа Мирошниченко

Уникальное событие для любителей рока, ритм-н-блюза и джаз-фьюжн – концерт рок-проекта Марко Мендосы, одного из самых харизматичных бас-гитаристов, и Романа Мирошниченко, эталонного фьюжн-гитариста XXI века.

Марко Мендоса: Легенда на сцене

На сегодняшний день Марко Мендоса - один из самых известных бас-гитаристов мира. Его детство и юность прошли в Тихуане, городе на северо-западе Мексики. Список его достижений впечатляет: он выступал с легендарными группами и исполнителями, такими как Whitesnake, Thin Lizzy, Оззи Осборн и Дэвид Ковердэйл. Мендоса не только играет на бас-гитаре, но и нередко выступает в роли вокалиста и продюсера.

Роман Мирошниченко: Мастер фьюжн-гитары

Роман Мирошниченко – один из самых титулованных фьюжн-гитаристов, заслуживший признание на международной арене. Он стал 50-кратным лауреатом престижных премий и конкурсов, таких как The Independent Music Awards и USA Songwriting Competition. Его стиль охватывает множество жанров: от знойного фламенко и страстного аргентинского tango nuevo до прог-рока и современного джаза.

Совместное выступление

На сцене они объединятся в трио с замечательным российским барабанщиком Валерием Чернооком. Эта комбинация талантов обещает быть незабываемой и подарит зрителям множество ярких эмоций и музыкальных открытий.

Купить билет на концерт Marco Mendoza & Роман Мирошниченко: «Viva la Rock!»

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Сентябрь
21 сентября понедельник
20:00
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
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