Концерт Марата Нигматуллина — это песни, юмор, истории, живые эмоции и невероятно душевная атмосфера. Марат Нигматуллин — музыкант и настоящий волшебник, который своими песнями способен создать на концерте целую вселенную. Уникальный случай, когда одного человека с гитарой хватает, чтобы зал два часа смеялся, плакал, пел, танцевал, мечтал и просто терял счёт времени. Эмоций после живого концерта Марата не передать с помощью записи песен, фото и даже видео, - вся мощь ощущается исключительно в живом присутствии. Не пропустите!