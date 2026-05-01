Марат Галеев и друзья: День рождения
Марат Галеев и друзья: День рождения

12+
О концерте

Юбилейный концерт Марата Галеева в Клубе Алексея Козлова

Московский музыкант Марат Галеев готов отметить свой юбилей на сцене Клуба: исполнителю исполняется 50 лет! Вместе с участниками своего коллектива и приглашёнными звёздами он представит уникальную программу, в которой прозвучат как «вечнозеленые» мелодии Нового Орлеана, знакомые каждому, так и дерзкие, взрывные «забытые жемчужины» чикагского и нью-йоркского диксиленда.

«Мы не копируем пластинки 1925 года. Мы взяли ту безбашенную свободу, когда труба, кларнет и тромбон играют каждый своё, добавляя московский темперамент: чуть более плотную ритм-секцию и «по-нашему» печальные ноты в блюзах. На выходе получается музыка радости со слезой и плясок до упада», — говорит юбиляр.

Марат Галеев — талантливый джазовый кларнетист и саксофонист, лауреат российских и международных фестивалей и конкурсов. Он является руководителем ансамбля «Moscow Trad Jazz Band» и активно участвует в других музыкальных проектах, таких как «Moscow Ragtime Band», «Jazz Dance Orchestra», «Trombone Show» и многих других.

Кроме того, Марат также играет в мюзиклах, таких как «Стиляги» и «Кабаре», а также участвует в телевизионных шоу, например, «Три аккорда».

На сцену вместе с Маратом выйдут его друзья и коллеги: Вадим Зайдин (труба), Максим Пиганов (тромбон), Александр Евмененко (туба), Валерий Алхасьянц (ударные), Игорь Иванушкин (контрабас), Лев Кушнир (рояль), Сергей Фимин (банджо) и Надежда Кузнецова (рояль, вокал).

Май
31 мая воскресенье
20:30
Клуб Алексея Козлова Москва, Маросейка, 9/2
от 1000 ₽

