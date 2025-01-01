Меню
Маракеш. Большой сольный концерт
Маракеш. Большой сольный концерт

0+
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Сольный концерт Маракеш в Волгограде

Приглашаем вас на незабываемый сольный концерт группы Маракеш! Мероприятие состоится 15 августа в KULTURA Concert Hall, расположенном по адресу: г. Волгоград, ул. Набережная 62-й Армии, 6.

Атмосфера теплоты и уюта

Ожидайте максимально душевную атмосферу тёплого вечера. Концерт начнётся после сбора гостей, но не позже 22:00, так что не опаздывайте!

Услуги на площадке

На мероприятии будет работать бар и кухня, а также другие услуги площадки для вашего комфорта. Рекомендуем заранее сделать предзаказ, особенно если вы собираетесь занять места за столом. Обратите внимание, что заказы на месте могут ожидаться до 1 часа.

Безопасность на входе

Обратите внимание, что на входе действует фейсконтроль безопасности. Убедитесь, что вы соблюдаете все правила для комфортного посещения концерта.

Не упустите возможность провести вечер в компании хорошей музыки и позитивных эмоций. Ждём вас на концерте Маракеш!

