Марафет. Прогулка в небо
Киноафиша Марафет. Прогулка в небо

Спектакль Марафет. Прогулка в небо

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Калейдоскоп человеческих судеб: музыкально-сатирическая трагедия о революции

Приглашаем вас на уникальный спектакль «Калейдоскоп человеческих судеб», который погружает зрителей в атмосферу революционных перемен. Это музыкально-сатирическая трагедия в двух действиях обещает раскрыть все грани человеческой натуры через призму исторических событий.

Лирика и драма

Спектакль сочетает в себе элементы городского романса, подпольного шансона и классической мелодекламации. Эти музыкальные жанры создают живую палитру эмоций, отражая личные драмы, любовь и фатальное стечение обстоятельств. Каждый персонаж становится частью причудливого узора декадентской действительности, где многое можно объяснить, но не оправдать.

Загадка выбора

Зрителям предстоит столкнуться с непростыми вопросами: что именно можно объяснить, а что — нет? Ответ на эти вопросы оставим за вами. Каждый сможет найти в спектакле что-то своё, что заставит задуматься о жизни и судьбе.

Не пропустите!

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего театрального события. «Калейдоскоп человеческих судеб» — это не просто спектакль, а настоящая эмоциональная поездка по сложным человеческим отношениям и историческим событиям.

Билеты уже в продаже. Убедитесь, что вы среди тех, кто откроет для себя этот удивительный мир!

Режиссер
Анастасия Проплетина
В ролях
Анастасия Проплетина
Таисия Косаревская

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Парнас Санкт-Петербург, Николая Рубцова, 5
19:30

