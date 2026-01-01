Оповещения от Киноафиши
Мақпал Жүнісова в Алматы
О концерте

Мақпал Жүнісова в Алматы

О концерте

Творчество обладательницы драматического сопрано, распространяющегося на 4,5 октавы, сделала весомый вклад в популяризацию народной музыки посредством собственного творчества.

В числе композиций, которые входят в концертную программу, излюбленные публикой песни: «Eкі жұлдыз», «Достар достар», «Бакытты болындар», «Биле, биле», «Тюльпаны».

Артистка часто сотрудничает с другими звездами казахстанской сцены. Так, в сотворчестве с Кайратом Нуртасом она выпустила несколько песен. В числе певцов, с которыми работает Макпал Кенжебек Жанабилов и Куандык Рахым.

Купить билет на концерт Мақпал Жүнісова в Алматы

В других городах
Март
8 марта воскресенье
16:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56
20:00
Дворец Республики г. Алматы, пр. Достык 56

