Мақпал Жүнісова в Алматы

Творчество обладательницы драматического сопрано, распространяющегося на 4,5 октавы, сделала весомый вклад в популяризацию народной музыки посредством собственного творчества.

В числе композиций, которые входят в концертную программу, излюбленные публикой песни: «Eкі жұлдыз», «Достар достар», «Бакытты болындар», «Биле, биле», «Тюльпаны».

Артистка часто сотрудничает с другими звездами казахстанской сцены. Так, в сотворчестве с Кайратом Нуртасом она выпустила несколько песен. В числе певцов, с которыми работает Макпал Кенжебек Жанабилов и Куандык Рахым.