Спектакль Манон Леско

Манон Леско
Опера о голливудской мечте и ее крахе
Постановка
Михайловский театр 16+
Режиссер Юрген Флимм
Продолжительность 3 часа, 2 антракта
Возраст 16+

О спектакле

Опера «Манон Леско» в Михайловском театре

Опера «Манон Леско» входит в число лучших произведений Джакомо Пуччини. Поставленная в 1893 году в Турине, она стала первым и значимым триумфом композитора. Либретто основано на сюжете из книги аббата Прево «История кавалера де Грие и Манон Леско», которая считается одним из первых образцов психологического романа в истории литературы и пользовалась огромной популярностью в Европе.

Современная интерпретация

Создатели спектакля в Михайловском театре — режиссер-постановщик Юрген Флимм и художник-постановщик Георгий Цыпин — сохранили место действия в Париже, но изменили временные рамки, перенесши события в первую треть двадцатого века. В их сценической версии героиня представлена как начинающая киноактриса, ее возлюбленный — тоже актёр, а богатый покровитель — голливудский продюсер.

Сценография и костюмы

Сценография спектакля близка к стилю фильмов нуар, с характерными световыми контрастами и драматичными тенями. Костюмы напрямую отсылают к кинематографу 1930–1940-х годов, создавая атмосферу той эпохи.

Эмоциональное содержание

Неизменным остается и эмоциональное содержание оперы. Режиссер определяет его краткой формулой: «Женщина между двух мужчин, и как следствие — катастрофа». Это вечная тема, которая находит отклик и в современном обществе.

Январь
28 января среда
19:00
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
от 1500 ₽

