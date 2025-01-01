Меню
Манон ( к.и.)
Манон ( к.и.)

Манон ( к.и.)

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Опера «Манон» в концертном исполнении в Мариинском театре

Не упустите возможность погрузиться в мир страсти и любви с концертным исполнением оперы Жюля Массне «Манон», которое состоится в концертном зале Мариинского театра. Это произведение, созданное на основе романа аббата Прево, оставляет неизгладимое впечатление о том, как легко потерять себя в страстном порыве.

Исполнение и язык

Опера будет исполняться на французском языке с синхронными титрами на русском, что позволяет участникам до конца насладиться музыкой и мелодией, не теряя при этом сути текста.

Исполнители

В роли солистов выступят таланты оперы и Камерного хора Мариинского театра, а музыкальное сопровождение обеспечит Симфонический оркестр «Северная Симфония». Этот замечательный ансамбль под управлением опытных музыкантов создаст атмосферу, в которой разворачиваются судьбы героев.

Авторы и постановщик

Музыку к «Манон» написал Жюль Массне, а либретто было составлено Анри Мельяком и Филиппом Жилем. Сюжет оперы основан на вдохновляющем произведении «История кавалера де Гриё и Манон Леско» — настоящей классике французской литературы.

Под руководством главного хормейстера Константина Рылова и концертмейстера Юрия Кокко каждый исполнитель вложит свою душу и страсть в своё исполнение, делая этот вечер незабываемым.

Приходите и ощутите, как на пересечении музыки, поэзии и театра рождается уникальная атмосфера, полная любви и драмы.

Не пропустите этот музыкальный шедевр, который обязательно оставит след в вашем сердце!

Купить билет на концерт Манон ( к.и.)

Октябрь
30 октября четверг
19:00
Концертный зал Мариинского театра Санкт-Петербург, Писарева, 20, вход с улицы Декабристов, 37
от 1350 ₽

