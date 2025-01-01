Спектакль Манолито Очкарик

Приключения Манолито: спектакль по произведению Эльвиры Линдо

«Мальчишка Манолито» – это история о простом парне из обычной школы. Манолито не обладает уникальными способностями, но у него есть своя жизненная философия и яркая фантазия. Его повседневная жизнь полна интересных событий: драка с лучшим другом, поход с дедушкой в магазин, двойка за списанную у отличника контрольную и первое свидание с одноклассницей. Все это – настоящие приключения для восьмилетнего мальчика, который стремится поделиться своими историями со всеми, кто готов (или не очень) слушать!

Спектакль по бестселлеру

Данный спектакль основан на бестселлере испанской писательницы Эльвиры Линдо «Манолито Очкарик». Он показывает, как ироничной и совсем несложной может быть повседневная жизнь, если о ней расскажет современный ребенок. Спектакль погружает зрителей в мир детских переживаний и наблюдений, делая акцент на их искренности и непосредственности.

Участие в фестивале

Спектакль стал участником V международного фестиваля камерных и моноспектаклей «Он. Она. Они», который пройдет в 2024 году в Екатеринбурге. Это отличная возможность увидеть, как маленький герой справляется с большими проблемами в своем мире.

Команда проекта

В главной роли выступает талантливый актер Кирилл Фриц. Режиссером спектакля является Анастасия Старцева, которая привнесла в постановку свою уникальную стилистику и видение.

Не упустите шанс увидеть эту трогательную и забавную историю, которая способна вызвать улыбку у зрителей всех возрастов!