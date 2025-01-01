Меню
Манолито Очкарик (Омский Театр Юных Зрителей)
Киноафиша Манолито Очкарик (Омский Театр Юных Зрителей)

Спектакль Манолито Очкарик (Омский Театр Юных Зрителей)

Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

История одного мальчика: спектакль «Манолито Очкарик» Омского ТЮЗа

Присоединяйтесь к увлекательному путешествию в мир повседневных приключений простого мальчика Манолито. Его жизнь полна неожиданных событий: драка с лучшим другом, похождения с дедушкой, неудачи в учёбе и романтические моменты с одноклассницей. Для восьмилетнего паренька эти моменты не просто эпизоды, а настоящие приключения, которые он с удовольствием делится с миром.

Спектакль основан на бестселлере испанской писательницы Эльвиры Линдо «Манолито Очкарик». Эта история о том, как иронично и наивно может выглядеть повседневная жизнь, если в ней фиксирует свой взор современный ребёнок. Манолито не имеет никаких суперспособностей, но его жизнеутверждающая философия и яркая фантазия сделают каждую минуту спектакля незабываемой.

Важно знать

Спектакль рекомендован зрителям с 8 лет. Обратите внимание, что в спектакле используется сценический дым, что может повлиять на впечатления чувствительных зрителей.

Не упустите возможность погрузиться в мир Манолито Очкарика — места, где обыденность освещается радостью и искренностью детских переживаний!

В других городах

Челябинск, 19 ноября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:30 от 500 ₽
Челябинск, 22 ноября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
19:00 от 400 ₽

