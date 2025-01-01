Спектакль "Манкурт": гимн человечности и единству наций

Спектакль по мотивам романа киргизского писателя Чингиза Айтматова — визитная карточка театра «НИТИ». Остросоциальная постановка исследует глубокие темы человеческой судьбы и памяти, раскрывая многослойную природу нашего существования.

Сюжет и задумка

Произведение «И дольше века длится день» состоит из нескольких сюжетных линий, три из которых легли в основу спектакля: «Манкурт», «Космос» и «История Абуталипа и его семьи». Действие разворачивается в разных временных плоскостях, позволяя зрителям исследовать взаимодействие прошлого, настоящего и будущего.

Главный герой, учитель Абуталип, борется за свою жизнь и жизнь своей дочери, охраняя знания и память о своем прошлом. В этой борьбе границы времени и пространства размываются, древние мифы переплетаются с фантастическими элементами будущего.

Темы и меседж спектакля

Спектакль поднимает важные вопросы о человеческой душе: «Что же было? Что же будет? И что есть сейчас?» Актёры ведут повествование на нескольких языках: русском, английском, китайском и татарском, что усиливает концепцию единства наций.

Режиссёр спектакля призывает задуматься о любви и памяти в нашем мире, где часто отвергаются эти понятия. «Несмотря на отрицание любви в устройстве нашего мира, есть люди, готовые бороться за каждую душу и каждое живое существо. Надежда есть, и такие постановки, как «Манкурт», помогают осознать это и пережить травму существования», — утверждает издание «Бес Культуры».

Отзывы зрителей

Зрители отмечают, что спектакль трудно забыть. «Честное и свободное искусство! Браво, зал аплодировал стоя!» — делится впечатлениями Ольга Пьянова.

Олег Сеничев-Берс говорит: «Спектакль многонационален, в нём участвуют актёры из разных стран. Народные напевы и сказания являются неотъемлемой частью постановки, а великолепная работа со светом и звуком заставляет зрителей чувствовать каждое мгновение.» Он также отмечает, что спектакль замечательно передает дух произведения Айтматова.

Команда спектакля

Композитор: Максим Петров

Медиахудожник: Юрий Сарычев

Исполнители: Цзыся Су, Дарья Кожевникова, Дарья Клименко, Дмитрий Коцелайнен, Кристина Жаббарова, Алексей Артемов, Диана Голубева.