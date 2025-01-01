Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
MankaGroove
Билеты от 2000₽
Киноафиша MankaGroove

MankaGroove

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

MankaGroove: Фееричный джаз-рок и зажигательный фанк

Коллектив MankaGroove подарит зрителям уникальное музыкальное путешествие, сочетая джаз-рок, фанк и диско-поп. На концерте прозвучит авторская музыка из их дебютного альбома Feel The Beat, который был выпущен в цифровом формате в 2020 году. Это было символично, ведь именно в день выхода альбома группа выступила на Koktebel Jazz Party, где завоевала Бриллиантовый кубок.

Яркая фронт-леди и многообразие стилей

Ирина Чувакова, фронт-леди группы и сонграйтер, известна своими выступлениями на популярных телепроектах, таких как Голос и Ну-ка, все вместе!. Она стала супер-финалисткой шоу Ярче звезд на ТНТ, исполнив роль Тины Тёрнер. Под её руководством MankaGroove стремительно завоевали внимание на джазовых фестивалях как в России, так и в Европе — от Тавриды до австрийской Jazzanova.

Уникальное звучание и разнообразные выступления

Секрет успеха MankaGroove в их способности комбинировать русский и английский языки, а также в разнообразии музыкальных стилей. Каждая композиция группы уникальна и не похожа на другую. Их музыку можно услышать не только по радиостанциям, таким как RUSA, но и на сценах театров — например, в спектакле Изобретатели велосипедов в Московском художественном академическом театре им. Горького.

Регулярные эфиры и интересные коллаборации

Группа активно участвует в теле- и радиоэфирах, включая программы Клуб Шаболовка, 37 на канале Культура и Наш Jazz на Нашем ТВ. Их музыкальные произведения также вошли в юбилейный трибьют-альбом Чиж & Co.

Игра слов и состав коллектива

Название MankaGroove является игрой слов, где уральское слово манкий (привлекающий) сочетается с термином грув. На сцену по традиции выйдут:

  • Ирина Чувакова — вокал
  • Денис Василевский — ударные
  • Алексей Любчик — бас-гитара
  • Вячеслав Быстров — клавишные
  • Роман Бондаренко — гитара

Купить билет на концерт MankaGroove

Помощь с билетами
Октябрь
30 октября четверг
20:00
Академ-джаз-клуб Москва, просп. Мира, 26, стр. 1, в ресторане «Огород»
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Трио Олега Аккуратова
6+
Джаз
Трио Олега Аккуратова
24 октября в 19:30 Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке
от 2000 ₽
Alex Abra: New York New York
6+
Джаз
Alex Abra: New York New York
21 ноября в 20:30 Jam Club
от 1500 ₽
The Three Tenors
6+
Классическая музыка
The Three Tenors
30 октября в 19:00 Дом музыки
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше