MankaGroove: Фееричный джаз-рок и зажигательный фанк

Коллектив MankaGroove подарит зрителям уникальное музыкальное путешествие, сочетая джаз-рок, фанк и диско-поп. На концерте прозвучит авторская музыка из их дебютного альбома Feel The Beat, который был выпущен в цифровом формате в 2020 году. Это было символично, ведь именно в день выхода альбома группа выступила на Koktebel Jazz Party, где завоевала Бриллиантовый кубок.

Яркая фронт-леди и многообразие стилей

Ирина Чувакова, фронт-леди группы и сонграйтер, известна своими выступлениями на популярных телепроектах, таких как Голос и Ну-ка, все вместе!. Она стала супер-финалисткой шоу Ярче звезд на ТНТ, исполнив роль Тины Тёрнер. Под её руководством MankaGroove стремительно завоевали внимание на джазовых фестивалях как в России, так и в Европе — от Тавриды до австрийской Jazzanova.

Уникальное звучание и разнообразные выступления

Секрет успеха MankaGroove в их способности комбинировать русский и английский языки, а также в разнообразии музыкальных стилей. Каждая композиция группы уникальна и не похожа на другую. Их музыку можно услышать не только по радиостанциям, таким как RUSA, но и на сценах театров — например, в спектакле Изобретатели велосипедов в Московском художественном академическом театре им. Горького.

Регулярные эфиры и интересные коллаборации

Группа активно участвует в теле- и радиоэфирах, включая программы Клуб Шаболовка, 37 на канале Культура и Наш Jazz на Нашем ТВ. Их музыкальные произведения также вошли в юбилейный трибьют-альбом Чиж & Co.

Игра слов и состав коллектива

Название MankaGroove является игрой слов, где уральское слово манкий (привлекающий) сочетается с термином грув. На сцену по традиции выйдут: