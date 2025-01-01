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Мани-Майк
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Мани-Майк

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Смех и конкурс: вечер с "Мани-Майк Комики"

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, которое обещает зарядить позитивом и хорошим настроением! В этот вечер на сцене встретятся лучшие комики, готовые сразиться за денежный приз.

Концепция вечера

Формат мероприятия подразумевает не просто выступления, а настоящее шоу, где каждый комик представит свой лучший материал. Зрители станут судьями и выберут самого смешного участника вечера. Это отличный шанс для талантливых комиков показать себя и завоевать сердца зрителей.

Почему стоит пойти?

Если вы любите юмор и хотите провести вечер в атмосфере веселья, это событие точно для вас. Вы увидите, как комики демонстрируют свои навыки импровизации и способности развеселить публику. Кроме того, участие зрителей в выборе победителя добавляет интерактивности и динамики в программу.

Интересные факты

  • Комедийные баттлы становятся всё более популярными в мире театра.
  • Каждый комик имеет не более 5-10 минут, чтобы рассмешить публику.
  • Событие проходит в атмосфере дружбы и поддержки, где комики помогают друг другу.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера! Поддержите своих любимцев и насладитесь атмосферой смеха и творчества.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 31 июля
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