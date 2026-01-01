Manhunt Tour. Sigil | Ocean In My Bath | Питя Шпагин

Охота объявлена: Manhunt Tour в Красноярске

Мессия deathcore, группа Sigil из Иркутска, ныне базирующаяся в Санкт-Петербурге, представит свое захватывающее выступление в Красноярске. Вместе с пермскими музыкантами из Ocean In My Bath они взбудоражат местную публику 11 октября.

Приготовьтесь к настоящему музыкальному штурму — «Ты думал, что спрячешься в толпе? Нет!» Зрители не смогут просто стоять на месте; необходимо двигаться, чтобы не стать жертвой живого звука, который пронзит ваши барабанные перепонки.

Хедлайнеры концерта не будут одни. Местная pricoldeath-metal группа Питя Шпагин также выйдет на сцену, чтобы подтвердить, что металл может быть не только злым, но и смешным, а также очень близким к сердцу.

Не упустите этот вечер, который состоится в клубе с открытием дверей в 18:30 и началом концерта в 19:00.