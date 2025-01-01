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Манго-Манго

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О концерте/спектакле

Концерт группы "Аквалангисты" в клубе Джаггер

Приглашаем вас на незабываемый концерт группы «Аквалангисты», который состоится в клубе Джаггер! Эта уникальная команда, ставшая символом нового поколения рок-музыкантов, порадует своих поклонников хитовыми композициями, которые уже завоевали популярность среди широкой аудитории.

Музыка, которая объединяет

Группа «Аквалангисты» известна своим уникальным стилем, который сочетает в себе элементы панк-рока и традиции КВН. Их песни полны интеллектуального юмора и жизненного оптимизма, что делает их любимыми как среди молодежи, так и среди более взрослого поколения.

Знакомьтесь с хитами

На концерте вы услышите такие популярные треки, как:

  • «Аквалангисты»
  • «Таких не берут в космонавты»
  • «Активированный уголь — черная пилюля»
  • «Мамаду»
  • «Пули»

Каждая из этих песен наполнена яркими образами и остроумными текстами, которые легко запоминаются и становятся настоящими частушками для фанатов.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Концерт пройдет в атмосфере веселья и дружеского общения. Приходите в клуб Джаггер и зарядитесь позитивом вместе с «Аквалангистами»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 11 октября
Jagger Санкт-Петербург, пл. Конституции, 2
20:00 от 1000 ₽

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